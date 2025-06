Emergenza caldo Fontana | oggi ordinanza per vietare lavori al sole nelle ore centrali della giornata

L'emergenza caldo in Lombardia raggiunge il suo picco: oggi è stata emanata un'ordinanza che vieta i lavori al sole nelle ore centrali della giornata, per tutelare la salute dei lavoratori. La decisione, annunciata dal presidente regionale, si inserisce in un contesto di temperature record, con temporali attesi nel Nord. Una misura tempestiva per affrontare con responsabilità le sfide di questa ondata di calore estrema.

IL PROVVEDIMENTO. L'annuncio nella mattinata di lunedì 30 giugno del presidente della Regione Lombardia. Le previsioni: caldo record, ma temporali in arrivo al Nord.

