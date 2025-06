Emergenza caldo ecco quali regioni e quali no vietano il lavoro all’aperto nei giorni più caldi

L’ondata di calore che sta colpendo l’Europa, e in particolare l’Italia, mette a dura prova chi lavora all’aperto. Con temperature record già a giugno, le regioni italiane stanno adottando misure per tutelare la salute dei lavoratori, vietando l’attività durante le ore più calde. Ma quali sono le aree coinvolte e come si sta adattando il nostro Paese a questa emergenza climatica? Scopriamolo insieme.

L’ Europa in questi giorni sta subendo un’ ondata di calore senza precedenti e in Italia le temperature sono bollenti. E siamo solo alla fine di giugno. La situazione per chi lavora in condizioni di stress fisico è quindi già allarmante. Così diverse regioni stanno prendendo provvedimenti per far fronte ai fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti in estate, imponendo uno stop per varie attività nelle ore più calde della giornata. Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria sono le regioni che attualmente prevedono specifiche ordinanze per proteggere lavoratrici e lavoratori dal rischio di colpi di calore e stress termico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Emergenza caldo, ecco quali regioni (e quali no) vietano il lavoro all’aperto nei giorni più caldi

In questa notizia si parla di: regioni - giorni - emergenza - caldo

Previsioni meteo, almeno sette giorni di caldo africano: le regioni più colpite - Prepariamoci a vivere un’estate anticipata: nelle prossime giornate, l’anticiclone africano riprenderà il suo dominio, portando almeno sette giorni di caldo intenso e cieli velati.

Emergenza caldo. Coppotelli (Cisl Lazio): “Da oggi divieto lavoro nelle ore più calde nei giorni con rischio alto per lavoratori esposti. Bene disposizione della Regione una misura da sempre sostenuta dalla Cisl Lazio”. https://cisl.it/notizie/dai-territori/dai-territor Vai su X

ESTATE 2025 Emergenza caldo, rischio solitudine. NOI CI SIANO Se hai bisogno chiama i nostri numeri. Vai su Facebook

Emergenza caldo, ecco quali regioni (e quali no) vietano il lavoro all’aperto nei giorni più caldi; Emergenza caldo, arriva in Lombardia l’ordinanza contro afa e temperature record; Emergenza caldo in Lombardia: ordinanza anti-afa e bollettino ondate di calore.

Emergenza caldo, arriva in Lombardia l’ordinanza contro afa e temperature record - Avevamo già mandato le linee guida che suggerivano certi comportamenti, con oggi li trasformeremo in un provvedimento vero e pr ... Riporta msn.com

Emergenza caldo, il governatore Fontana: "Oggi l'ordinanza" - Già diverse regioni in Italia, dal Lazio alla Calabria ... Come scrive rainews.it