Emergenza caldo dal Comune 10mila euro per dare continuità al Punto di Refrigerio della Caritas

Con l’arrivo delle temperature torride, il Comune si mobilita per proteggere i più vulnerabili. La giunta ha approvato uno stanziamento di 10.000 euro per garantire la continuità del punto di refrigerio della Caritas, un presidio fondamentale nell’ambito dell’iniziativa ‘In estate nessuno resti solo’. Un gesto concreto che testimonia l’impegno della comunità nel contrastare le emergenze climatiche e tutelare le fasce più fragili della popolazione.

La giunta comunale ha approvato nella seduta odierna lo stanziamento di 10mila euro per sostenere concretamente l’attività ‘In estate nessuno resti solo’ avviata dall’arcivescovado metropolita di Foggia-Bovino per fronteggiare l’emergenza caldo e tutelare in particolare le fasce più fragili della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

