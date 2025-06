Emergenza caldo anche gli uccelli rischiano Mettere punti d' acqua in giardini e terrazzi

Anche gli uccelli, protagonisti silenziosi dei nostri giardini e terrazzi, stanno soffrendo l'emergenza caldo. Con temperature così elevate, è fondamentale creare punti d'acqua per aiutarli a sopravvivere a questa ondata di calore eccezionale. Firenze, stretta nella morsa di un'estate senza precedenti, ci invita a prenderci cura della natura che ci circonda. Perché ogni gesto conta in questa battaglia contro il clima estremo.

Firenze è stretta nella morsa di un'ondata di calore eccezionale, con temperature minime e massime che sfiorano i 40 gradi e che, secondo le previsioni, si protrarranno per diversi giorni. I meteorologi annunciano l'arrivo di ulteriori ondate di caldo africano, indicando il 2025 come uno degli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

