Emergenza Caldo | al via il servizio di Pronto Intervento Sociale a Salerno

L'estate porta con sé non solo giornate soleggiate, ma anche rischi per le fasce più vulnerabili della popolazione. A Salerno, l'Assessorato alle Politiche Sociali, guidato da Paola De Roberto, ha avviato il servizio di “Emergenza Caldo”, un pronto intervento sociale pensato per tutelare chi può essere maggiormente colpito dalle alte temperature. Un impegno concreto per garantire sicurezza e benessere a tutti i cittadini in questa stagione critica.

Al via, a Salerno, il servizio di “Emergenza Caldo” rivolto alle fasce più deboli della cittadinanza, maggiormente esposte a rischio di salute per le alte temperature. L'Assessorato alle Politiche Sociali guidato da Paola De Roberto, anche quest’anno, nell’ambito del Prins - Pronto Intervento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: emergenza - caldo - servizio - pronto

E’ già emergenza caldo, prevista pre-allerta in 9 città - L’estate non è ancora ufficialmente iniziata, ma il caldo torrido è già in agguato, con pre-allerta in 9 città italiane.

TREVISO | DAL 1° LUGLIO ANZIANI AL CENTRO LA RESTERA, ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI - Presentato oggi al centro anziani in Restera il servizio dedicato dal Comune all’emergenza caldo per coloro che resteranno in città, attività coordinate dalla Vai su Facebook

Emergenza Caldo: al via il servizio di Pronto Intervento Sociale a Salerno; Pronto intervento sociale, al via anche a Bisceglie il Piano Emergenza Caldo 2025; Emergenza caldo: aumentano gli anziani al pronto soccorso.

Emergenza Caldo: al via il servizio di Pronto Intervento Sociale a Salerno - Il servizio, promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali, prevede una serie di supporti per persone in stato di estrema fragilità con particolare riferimento ad anziani soli, malati cronici, neon ... Riporta salernotoday.it

Emergenza caldo, ecco quali regioni (e quali no) vietano il lavoro all’aperto nei giorni da bollino rosso - Il messaggio del pontefice alla Fao: "Prima o poi dovremo dare spiegazioni alle generazioni future, che erediteranno ingiustizia e disuguaglianza se non agiamo con buonsenso ora" L’ Europa in questi g ... Scrive ilfattoquotidiano.it