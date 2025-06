Emergenza blue tongue negli allevamenti ovini abruzzesi Coldiretti | A rischio 200 mila ovini

L’emergenza blue tongue sta mettendo a dura prova gli allevamenti ovini abruzzesi, con Coldiretti e Cia Abruzzo che si mobilitano per chiedere interventi di sostegno alle istituzioni. Sono a rischio circa 200 mila ovini e il presidente regionale Pietropaolo Martelli sottolinea l’urgenza di azioni concrete per salvare il settore. In un contesto già fragile, è fondamentale agire subito per tutelare il patrimonio zootecnico e il futuro dell’agricoltura locale.

Anche Coldiretti Abruzzo come la Cia Abruzzo chiede interventi economici di sostegno alle istituzioni, in favore degli allevatori abruzzesi colpiti dal problema del blue tongue negli allevamenti ovini. A parlare è il presidente regionale Pietropaolo Martelli: "Quello che sta accadendo in.

