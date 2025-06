Emergenza A19 Schifani | Massimo supporto agli automobilisti grazie alla sinergia istituzionale

Un esempio di collaborazione efficace tra istituzioni per fronteggiare l’emergenza sulla A19, garantendo sicurezza e supporto immediato agli automobilisti in difficoltà. La sinergia tra Prefettura, Polizia stradale, Protezione civile regionale e Anas ha dimostrato come un lavoro di squadra possa fare la differenza in situazioni critiche. Questo modello di intervento rapido e coordinato rappresenta una risposta concreta alle sfide della mobilità, assicurando che nessuno resti solo in momenti di crisi.

«La giornata di emergenza sulla A19 di ieri è stata affrontata con prontezza ed efficacia grazie a una sinergia operativa tra Prefettura, Polizia stradale, Protezione civile regionale e Anas, che ha garantito assistenza continua agli automobilisti in difficoltà. Il dispositivo di intervento, attivo e ben visibile lungo l'asse autostradale e sulla Statale, ha operato in costante raccordo, assicurando.

