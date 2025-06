Emergenza A19 dopo il botta e risposta tra Regione e Anas torna il sereno tra Schifani e l' ad Gemme

L'emergenza sulla A19 sembra finalmente aver trovato una via d'uscita grazie a un dialogo costruttivo tra Regione e Anas. Dopo settimane di tensioni e disagi, la telefonata tra Renato Schifani e Claudio Andrea Gemme ha riportato serenità e avvia un percorso di collaborazione più efficace. La sinergia istituzionale annunciata promette interventi rapidi e soluzioni durature, per restituire sicurezza e tranquillità agli automobilisti. La strada verso il miglioramento è ormai tracciata.

