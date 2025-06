Elsbeth 2 torna stasera su Rai 2 | trama e cast della seconda puntata del legal-drama

Non perdete la seconda puntata di Elsbeth 2, in onda questa sera su Rai 2! La serie, che unisce il fascino del legal drama a emozionanti thriller investigativi, vede Elsbeth Tascioni protagonista di nuove sfide avvincenti. Con un cast strepitoso e trame sempre più coinvolgenti, l’appuntamento promette colpi di scena e risposte sorprendenti. Pronti a scoprire cosa si cela dietro i misteri del tribunale? Un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere!

La serie di Michelle e Robert King è un mix perfetto di legal drama e thriller investigativo, dove Elsbeth Tascioni usa il suo acume per risolvere misteri con intelligenza e ironia. Stasera 30 giugno su Rai 2, e in live streaming su RaiPlay, prosegue la seconda stagione di Elsbeth, lo spin-off dei celebri legal drama The Good Wife e The Good Fight. La serie torna in prima visione assoluta con nuovi casi sempre più intricati. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere, che potranno seguire le indagini di un'avvocatessa brillante e fuori dagli schemi, in una serie ricca di suspense, colpi di scena e personaggi indimenticabili.

