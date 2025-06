Elodie ha una sorella segreta | ecco chi è

Elodie ha una sorella segreta che pochi conoscono: Fey Di Patrizi, l’artefice di un accogliente bar nei Navigli di Milano, gestito con la sua compagna. La loro storia è fatta di esperienze condivise, sostegno e affetto profondo, che hanno rafforzato il legame tra le due. Scopriamo insieme il lato nascosto di questa famiglia speciale, dove l’amore fraterno e la passione per la vita si intrecciano in modo unico e coinvolgente.

Ebbene sì, Elodie ha una sorella. Si chiama Fey Di Patrizi e gestisce un bar insieme alla sua compagna in zona Navigli, a Milano. "Io e mia sorella Elodie abbiamo vissuto molte esperienze insieme: sia positive che negative. Siamo state sempre molto unite e lei, che ha tre anni più di me, ha sempre rappresentato un grande punto di riferimento. Fin da piccola, sapere che lei c’era mi ha aiutato molto, così come mi aiutava tanto ricevere da parte sua un sorriso in più rispetto agli altri, un sorriso che mi faceva sentire al sicuro, protetta, amata", ha spiegato in un'intervista rilasciata a DiPiù. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it