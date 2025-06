Elly Schlein | Meloni sulla Nato un regalo a Trump E per i suoi amici come Orbán sacrifica l’interesse nazionale

Elly Schlein si inserisce nel dibattito politico europeo, criticando gli atteggiamenti di alcuni leader e mettendo in discussione alleanze e scelte strategiche. La leader democratica mette in guardia dai rischi di compromissioni con forze estreme e sottolinea l'importanza di un chiaro segnale politico in difesa dei valori democratici. In questo scenario complesso, il futuro dell’Europa e dell’Italia richiede scelte condivise e coraggiose, perché il nostro ruolo nel mondo non può essere sacrificato.

Elly Schlein dice che i voti dei socialdemocratici al Parlamento Europeo «non possono essere dati per scontati». E lancia un segnale a Ursula von der Leyen: «Non è possibile vedere i Popolari flirtare con l’estrema destra. La nostra presidente del gruppo ha detto che serve un segnale politico: il perimetro di riferimento non può essere quello con l’estrema destra». Sul Pride in Ungheria la leader Dem se la prende con Giorgia Meloni: «Grave il suo silenzio su OrbĂ n. La premier per i suoi amici sacrifica l’interesse nazionale». Mentre sulla Nato «ha fatto il suo regalo a Donald Trump. Doveva fare come Sánchez ». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: elly - schlein - meloni - nato

Elly Schlein, l'unica a volere piĂą immigrati in tutta Europa - Elly Schlein si distingue in Europa per la sua apertura verso una maggiore immigrazione, contrastando la retorica di altri politici.

Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno detto che la Spagna ha trovato un accordo con la NATO per non portare le spese in difesa al 5% del PIL. Giorgia Meloni ha risposto che gli accordi sono uguali per tutti. Chi ha ragione? Abbiamo verificato. Vai su Facebook

Translate postIl vertice NATO si è concluso senza fratture tra i Paesi membri, grazie anche alla leadership di Giorgia Meloni. Grazie alla sua guida, l’Europa e gli Stati Uniti hanno evitato una rottura. Ha tenuto unita l’Alleanza quando altri l’avrebbero fatta saltar Vai su X

Elly Schlein: «Meloni, sulla Nato un regalo a Trump. E per i suoi amici come Orbán sacrifica l'interesse nazionale; Chi ha ragione sulle spese della NATO tra Meloni, Schlein e Conte; Schlein: Meloni non è in grado di dire di no all'amico Trump.

Elly Schlein: "Meloni, von der Leyen, niente da dire sul Budapest Pride?" - La leader del Pd: "Queste destre nazionaliste hanno l’ossessione di cancellare le differenze. huffingtonpost.it scrive

Vertice Nato, Schlein accusa Meloni: “In ginocchio davanti a Trump” - Critiche alla premier: “Non ha detto la verità, obbedisce a Trump” Duello a distanza tra Elly Schlein e Donald Trump Un duello inaspettat ... Scrive msn.com