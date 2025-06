Elisabetta Gregoraci ripensa a Fratini e punge la Fiordelisi foto con l’ex suocera

Nel mondo del gossip, le dinamiche tra personaggi noti spesso catturano l'attenzione dei fan più attenti. Questa volta, Elisabetta Gregoraci torna a far parlare di sé ripensando a Giulio Fratini e punge indirettamente Antonella Fiordelisi, ex di Flavio Briatore. Un dettaglio che svela tensioni tra la conduttrice e la giovane influencer, rivelando come i rapporti tra ex e new entry possano diventare terreno di scontri sottili ma significativi. Ma qual è il vero nodo di questa intricata vicenda?

Qual è il punto di collegamento tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi? I fan del gossip più attenti sapranno benissimo di chi si sta parlando: Giulio Fratini. L’ex del Grande Fratello è la sua nuova compagna e sembra esserci qualche frizione con la storica ex di Flavio Briatore, oggi apprezzata conduttrice. Elisabetta Gregoraci e l’ex suocera. Iniziamo col dire che non c’è stato un messaggio di sfida ad Antonella Fiordelisi. Una 45enne che dà il via a una faida social con una 27enne, in nome di un 33enne ormai ex, sarebbe un bene soltanto per gli amanti del Lotto. Di certo la conduttrice avrebbe ben poco da guadagnarci. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisabetta Gregoraci ripensa a Fratini e punge la Fiordelisi, foto con l’ex suocera

In questa notizia si parla di: elisabetta - gregoraci - fiordelisi - fratini

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci parlano di GF VIP, Pierpaolo Pretelli e riconciliazione - Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, due ex concorrenti del Grande Fratello VIP, si riuniscono in un episodio del podcast di Salemi, scatenando l'interesse dei fan.

Antonella Fiordelisi al matrimonio di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme In splendida forma e vestita di rosa acceso, Antonella ha partecipato alle nozze degli ex gieffini insieme al fidanzato Giulio Fratini, imprenditore ed ex compagno di Elisabetta Gr Vai su Facebook

Elisabetta Gregoraci ripensa a Fratini e punge la Fiordelisi, foto con l’ex suocera; Elisabetta Gregoraci presa di mira sui social, il suo ex la difende; Elisabetta Gregoraci criticata dopo il commento all'ex Giulio Fratini, lui la difende: Rispettate il mio passato.

Elisabetta Gregoraci, spunta la presunta frecciata ad Antonella Fiordalisi - Una foto in compagnia pubblicata da Elisabetta Gregoraci ha fatto pensare ad una frecciata ad Antonella Fiordalisi. Da msn.com

Gregoraci provoca la Fiordelisi: ‘frecciatina social’ con la ex suocera - Una foto con la ex suocera, cuoricini strategici e un nome che dice tutto: Elisabetta Gregoraci torna a colpire la Fiordelisi e i fan ... msn.com scrive