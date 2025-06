Elisa uccisa da una ruspa in spiaggia | il conducente era positivo alla cocaina e senza patente

Una tragedia devastante scuote la tranquillità di Pinarella di Cervia: Elisa Spadavecchia, 66 anni, perde la vita sotto le ruote di una ruspa condotta da Lerry Gnoli, 54 anni, arrestato per omicidio colposo e violazioni sulla sicurezza. Un dramma che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e delle responsabilità, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite coinvolte. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale rispettare le regole per tutelare la vita di tutti.

Lerry Gnoli, 54 anni, è stato arrestato con le accuse di omicidio colposo e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro per la morte di Elisa Spadavecchia, la 66enne travolta da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella di Cervia (Ravenna) lo scorso 24 maggio. Il precedente omicidio stradale. 🔗 Leggi su Today.it

TRAVOLTA E UCCISA DALLA RUSPA L'AUTISTA POSITIVO ALLA COCAINA Elisa Spadavecchia travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia. L'autista aveva...

Cervia, donna travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia: arrestato l'autista - Lerry Gnoli, l'autista che a Cervia travolse e uccise una bagnante con la ruspa, è stato arrestato in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Ravenna. Da msn.com

Lerry Gnoli è stato arrestato, è accusato dell'omicidio di Elisa Spadavecchia: ha travolto e ucciso con la ruspa la 66enne mentre era in spiaggia - mentre spianava con una ruspa le dune nel tratto di arenile antistante le colonie di Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate, aveva travolto e ucciso una bagnante, la 66enne di Vicenza, Elisa ... Riporta ilgazzettino.it