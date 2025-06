Elisa Spadavecchia travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia | arrestato l’autista Lerry Gnoli

Una tragica tragedia scuote Cervia: Elisa Spadavecchia, amata insegnante e nuova pensionata di Vicenza, perde la vita in un incidente sconvolgente. L’autista Lerry Gnoli, responsabile del terribile evento, è stato arrestato su ordine del gip di Ravenna, ma le domande sulla sicurezza e le responsabilità rimangono aperte. L’incidente ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità e solleva importanti riflessioni sulla prevenzione dei rischi sul lavoro.

Lerry Gnoli, l'autista di 54 anni che il 24 maggio scorso travolse e uccise una bagnante con una ruspa a Cervia, è stato arrestato in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Ravenna. L'uomo è accusato di omicidio colposo e di violazioni in materia di lavoro, reati legati all'incidente che ha causato la morte della 66enne Elisa Spadavecchia, la prof appena andata in pensione e originaria di Vicenza. L'incidente mortale e le accuse. Secondo le indagini, il 24 maggio, attorno alle 10:30, Gnoli stava operando una ruspa sulla spiaggia di Pinarella, dove stava spianando le dune di sabbia.