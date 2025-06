Elisa emoziona con i live in barca al tramonto E tanti ospiti

Un nuovo capitolo di emozioni e musica si apre nel cuore del Friuli Venezia Giulia con Tramonti a Nord Est, il primo floating festival della regione. Guidato dalla magica voce di Elisa, l’evento trasforma le acque in un palcoscenico unico, offrendo spettacoli mozzafiato al tramonto e ospiti d’eccezione. Un’esperienza indimenticabile tra musica, natura e atmosfere suggestive che conquistano il pubblico. E questa magia è destinata a continuare, lasciando il segno nel cuore di tutti.

(askanews) – Emozioni e magia al debutto di Tramonti a Nord Est, il primo floating festival del Friuli Venezia Giulia con la direzione artistica di Elisa, tre giornate di live in barca al tramonto il 27, 28 e 29 giugno. Sul palco allestito a bordo di storiche imbarcazioni con la cantante si sono alternati Tananai, Rkomi, Shablo, Mace, Samuel, Dardust, Emma e Gemitaiz. GUARDA LE FOTO Cremonini & Elisa, i Pinguini Tattici Nucleari con Max Pezzali, Elodie e altre news musicali della settimana. Tramonti a Nord Est, ideato da Elisa e Elena Toffoli, non è un semplice festival: è un’esperienza totale in cui natura e note si fondono, tra le onde, la luce del tramonto e la magia dell’estate friulana. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Elisa emoziona con i live in barca al tramonto. E tanti ospiti

In questa notizia si parla di: elisa - barca - tramonto - emoziona

Tragedia sull'Alto Lario: Maria Elisa Casadio Lombini muore cadendo dalla barca a vela - Una domenica di svago si è tragicamente conclusa a Gera Lario, sull’Alto Lago di Como, quando Maria Elisa Casadio Lombini, 63 anni, residente a Lissone, ha perso la vita dopo una drammatica caduta dalla barca a vela del marito, Maurizio Pizzamiglio, 65 anni.

Elisa emoziona con i live in barca al tramonto. E tanti ospiti; IL VIDEO. Elisa incanta con i live di Tramonti a Nord Est, tanti ospiti; Il regalo di Elisa alla sua terra: concerti gratuiti sull’acqua per il 1° festival galleggiante in Fvg.

Vedono Elisa in barca e le dedicano il remix de Gli ostacoli del cuore: la cantante si scatena e canta con loro - Il Gazzettino - Nella ripresa si vede lei che balla e canta le parole della sua canzone, messa a tutto volume dalla barca vicina. Lo riporta ilgazzettino.it

Vedono Elisa in barca e le dedicano il remix de Gli ostacoli del cuore: la cantante si scatena e canta con loro - Leggo.it - Nella ripresa si vede lei che balla e canta le parole della sua canzone, messa a tutto volume dalla barca vicina. Segnala leggo.it