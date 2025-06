Elezioni Regionali Ercolano | Buonajuto si dimette da sindaco

Dopo un decennio di dedizione e trasformazioni, Ciro Buonajuto si congeda dalla guida di Ercolano per intraprendere una nuova sfida politica alle elezioni regionali. La sua decisione, ricca di emozione e speranza, apre un capitolo importante per la città e il territorio campano. Ora, con rinnovato entusiasmo, ci attende un futuro da scrivere insieme, all'insegna del progresso e della partecipazione civica.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo dieci anni alla guida della città di Ercolano, Ciro Buonajuto ha rassegnato ufficialmente le dimissioni da Sindaco, come previsto dalla legge per chi intende candidarsi al Consiglio Regionale della Campania. Una decisione carica di emozione e significato, che arriva al termine di un lungo e appassionato percorso amministrativo che ha profondamente trasformato la città. “ Non è un addio, ma un nuovo inizio – ha dichiarato Buonajuto in una nota – Continuerò a portare Ercolano nel cuore e nelle battaglie che mi attendono, sperando di rappresentarla nel prossimo consesso regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it