Elena D’Amario da Amici a un nuovo ruolo prestigioso | L’annuncio inaspettato

Elena D’Amario, ex allieva di Amici e volto amatissimo del panorama televisivo, continua a sorprendere il pubblico con la sua straordinaria crescita professionale. Dopo aver indossato il ruolo di giudice, ora si appresta a intraprendere una nuova avventura nel mondo della danza, confermando ancora una volta il suo talento e la sua passione. L’amata ballerina classe 1990 si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua brillante carriera.

Ballerina classe 1990, ex allieva della Scuola di Amici di Maria De Filippi durante la nona edizione, Elena D’Amario è uno dei volti più amati del talent Mediaset e fra gli ex studenti che hanno avuto una carriera brillante. Quest’anno è stata giudice nell’ultima edizione di Amici, e adesso arriva una notizia inaspettata: un nuovo prestigioso ruolo nel mondo della danza. Elena D’Amario, un nuovo prestigioso ruolo per la ballerina. L’amata ballerina professionista sta vivendo un periodo d’oro; dopo il suo ruolo di giudice nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi arriva ora un altro ruolo prestigioso all’interno della nota compagnia di danza internazionale, la Parsons Dance. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it