Eleganza da red carpet | i look da cerimonia delle star

Scopri i segreti delle star per brillare in ogni occasione speciale, dall’eleganza impalpabile degli abiti in tessuti preziosi alle nuance pastello e stampe floreali che conquistano il red carpet. Tra Kendall Jenner e Victoria Beckham, si cela un mondo di stile da copiare per essere sempre impeccabili. Ecco le mise più iconiche da provare, a cominciare dalla scelta di Kendall per il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia.

Abiti in tessuti impalpabili, nuance pastello e stampe floreali dominano le scelte più raffinate dei look da cerimonia da copiare alle star. Da Kendall Jenner a Victoria Beckham: ecco le mise da provare. Per presenziare alla cena di matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sànchez a Venezia, Kendall Jenner ha scelto un vestito lungo della collezione PE 2002 di Roberto Cavalli con stampa floreale, scollo all’americana, schiena scoperta e fiocco sul retro, mentre sua sorella Kylie ha optato per un mini abito di pizzo con spalle scoperte della PE 2001 di Dolce&Gabbana. Sempre a Venezia, Vittoria Ceretti ha incantato tutti a Venezia con un long dress in chiffon d’archivio firmato Dolce&Gabbana composto da silhouette a sirena asimmetrica e fiori 3D di tessuto. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Eleganza da red carpet: i look da cerimonia delle star

Kim Kardashian non passa mai inosservata - e anche questa volta ha lasciato il segno. Per la cena pre-matrimoniale di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, la star ha scelto un look animalier tra i più audaci della serata. Kim ha sfoggiato un bustier dress p

