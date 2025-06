Effetto Trump è il peggior inizio di anno per il dollaro dal 1973 | Canada | Accordo commerciale con gli Usa entro il 21 luglio | Ue | riprendono i negoziati sui dazi

L'effetto Trump 232 ha segnato il peggior inizio d'anno per il dollaro dal 1973, scuotendo mercati e relazioni internazionali. Con accordi commerciali in stand-by tra Canada e USA, e negoziati UE sui dazi che riprendono, l'incertezza domina. Intanto, l'Ufficio bilancio statunitense denuncia: "12 milioni di americani senza copertura sanitaria" e Trump assicura che non ci sarĂ proroga sui dazi oltre il 9 luglio. La situazione rimane complessa e in continua evoluzione.

L'Ufficio bilancio statunitense: "Con la nuova legge di spesa di Trump 12 milioni di americani senza copertura sanitaria". Il presidente americano: "Sui dazi non credo servirĂ prorogare la scadenza del 9 luglio".

