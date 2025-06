Edoardo Sylos Labini su RaiPlay e RaiTre con il nuovo programma Radix | Cercherò di portare i più giovani a scoprire personaggi che hanno dato identità alle cittadine italiane

Edoardo Sylos Labini si prepara a rivoluzionare il panorama televisivo con Radix, il suo nuovo programma che unisce tradizione e innovazione. Destinato a coinvolgere i giovani e riscoprire i personaggi che hanno dato identità alle città italiane, Radix promette di essere un viaggio tra radici profonde e linguaggi contemporanei. Un format che saprà catturare l’attenzione di chi cerca storie autentiche e un nuovo modo di vedere l’Italia.

“ TeleMeloni non esiste, semmai c’è TeleSylosLabini ”. L’attore, conduttore e autore Edoardo Sylos Labini non sta nella pelle. Il suo nuovo programma Radix, una produzione Rai contenuti digitali e transmediali, è pronto e sarĂ ad ottobre su RaiPlay, poi a dicembre su Rai3. “Si intitola Radix perchĂ© racconta le nostre radici identitarie, ma fa anche con un linguaggio molto contemporaneo, o come piace alla Rai cross mediale, il verso a Matrix”, spiega Sylos Labini a FQMagazine, ricordando che a breve andrĂ in onda anche la terza serie di Inimitabili e che il 12 settembre, il giorno dell’anniversario dell’impresa su Fiume in diretta dal Littoriale faccio il mio spettacolo su D’Annunzio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it