Edoardo Prati e la scuola | Non ero un grande studente ma avevo una professoressa che credeva in me

Edoardo Prati, giovane divulgatore culturale nato nel 2004, ha condiviso la sua esperienza scolastica in un'intervista coinvolgente con Gianluca Gazzoli. Tra le parole di Edoardo spicca l'importanza di una professoressa che ha creduto in lui, dimostrando come il sostegno e la fiducia possano fare la differenza anche nei momenti più difficili. La sua storia ci ricorda che il successo nasce spesso da un semplice, ma potente, atto di fiducia.

Il giovane divulgatore culturale Edoardo Prati, classe 2004, ha raccontato in un'intervista a Gianluca Gazzoli sul canale YouTube "Passa dal BSMT", il suo rapporto con la scuola e gli insegnanti, rivelando aspetti inediti del suo percorso formativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: edoardo - prati - scuola - studente

“Milano per Gaber” in 5 spettacoli a giugno, al via con Edoardo Prati - A giugno, Milano ospiterà cinque spettacoli di "Milano per Gaber", con la partecipazione di Edoardo Prati.

Al peggio non c’è mai fine! Ecco, nel post di ieri su Edoardo Prati è stata detta una cosa che mi ha davvero fatta arrabbiare. E mi ha fatto cadere le braccia. In breve, a detta di alcuni, Edoardo Prati sarebbe uno «sfigato». Un fenomeno da baraccone. E non è la Vai su Facebook

Edoardo Prati e la scuola: Non ero un grande studente, ma avevo una professoressa che credeva in me; Edoardo Prati “secchione” adulato dai docenti e finto intellettuale? La replica: “Meglio i giovani che non leggono?”; Inizio scuola, Edoardo Prati agli studenti: “Non siamo solo il futuro del Paese, siamo il presente”.

Edoardo Prati: “I docenti mi avevano detto che non ero buono a studiare, mi avevano consigliato di iscrivermi al professionale” - L’influencer culturale classe 2004 Edoardo Prati è stato ospite di una lunga puntata del podcast The Basement by Gianluca Gazzoli. Segnala tecnicadellascuola.it

Edoardo Prati "secchione" adulato dai docenti e finto intellettuale? La replica: "Meglio i giovani che non leggono?" - Notizie Scuola - Tecnica della Scuola - Negli ultimi tempi Edoardo Prati, “influencer culturale” classe 2004, appassionato di letteratura, divulgatore sui social, ospite fisso del programma “Che Tempo Che Fa“, impegnato con un ... tecnicadellascuola.it scrive