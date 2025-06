Ecco la borsa del giudice Paolo Borsellino esposta a Montecitorio – Il video

Un momento di grande emozione e memoria si è vissuto a Montecitorio, dove è stata esposta per la prima volta la borsa del giudice Paolo Borsellino, simbolo della lotta contro la mafia. La cerimonia, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella, ha ricordato il coraggio e la dedizione di un uomo che ha sacrificato tutto per la giustizia. Un gesto che ci invita a riflettere sulla forza dei valori civili e sulla memoria storica.

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2025 La cerimonia a Montecitorio in memoria di Paolo Borsellino. Presentata per la prima volta la borsa che il giudice aveva con se' il giorno della strage di Via D'Amelio, il 19 luglio 1992. Alla cerimonia presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

