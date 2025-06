Ecco il robotaxi senza conducente di Tesla

Tesla ha lanciato ad Austin il suo rivoluzionario robotaxi senza conducente, segnando un passo avanti nei servizi di mobilità autonoma. Riservato inizialmente a influencer e investitori, questo progetto rappresenta il risultato di un decennio di innovazione e impegno. Con questa mossa, Tesla si inserisce in un mercato sempre più competitivo, affiancandosi a colossi come Waymo. Il futuro della mobilità è ormai alle porte, pronto a cambiare il modo in cui ci spostiamo.

Tesla ha avviato ad Austin, in Texas, una versione limitata del suo atteso servizio di robotaxi senza conducente. Il lancio, riservato inizialmente a influencer e investitori, segna secondo Elon Musk "il culmine di dieci anni di duro lavoro". Con il servizio robotaxi, Tesla vuole così aggiungersi ad altre aziende di trasporto pubblico di auto a guida autonoma, come Waymo, che già percorrono in gran numero le strade della capitale dello Stato. Ma, nonostante le ambizioni di Musk, l'azienda è ancora indietro rispetto a Waymo, concorrente diretto e impresa controllata di Alphabet (Google), che già dal 2020 offre corse autonome al pubblico con una flotta di 1. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ecco il robotaxi senza conducente di Tesla

In questa notizia si parla di: robotaxi - tesla - conducente - ecco

Usa, Musk rilancia Tesla e punta sulla guida autonoma: “Entro un anno 1 mln di auto senza conducente, da giugno robotaxi driverless" - Elon Musk torna alla guida di Tesla, puntando a rivoluzionare la mobilità con auto autonome. Entro un anno, l’azienda prevede di produrre un milione di veicoli senza conducente, con il lancio dei robotaxi driverless da giugno.

Primo video di una Tesla Robotaxi, una Model Y senza conducente, vista ad Austin, in Texas! Vai su Facebook

Ecco il robotaxi senza conducente di Tesla; Una Tesla Model Y si è consegnata da sola dalla fabbrica a casa del cliente e c'è un video a provarlo; Tesla Regole Robotaxi: Ecco come funziona il servizio senza conducente.

IL VIDEO. Il nuovo servizio robotaxi di Tesla parte da Austin - Oltre al lancio del servizio Robotaxi, entro la fine di giugno ci sarebbe stata un’altra importante novità legata alla guida autonoma. Riporta informazione.it

Robotaxi, ecco il video di uno dei primi viaggi delle auto Tesla senza conducente - L'esperienza di un blogger americano a bordo di uno dei primi Tesla Robotaxi ad Austin. Scrive dmove.it