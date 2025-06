Ecco i TRE percorsi di specializzazione sostegno 2025 per 72.000 posti RISPOSTE AI QUESITI su requisiti e validità titolo

Se stai valutando di specializzarti nel sostegno scolastico nel 2025, questa è la tua occasione: con 72.000 posti disponibili, i percorsi del TFA e dell'art. 6 e 7 del DL 71/2024 offrono nuove possibilità e sfide. Ma quali sono i requisiti, le differenze tra i percorsi e le implicazioni per le graduatorie? Ecco tutto quello che devi sapere per fare una scelta consapevole e prepararti al meglio.

TFA sostegno e percorsi art. 6 e 7 del DL 712024: il Ministero dell'Università e Ricerca ha pubblicato i relativi decreti per i percorsi specializzazione. Già pubblicati alcuni bandi, altri arriveranno nei prossimi giorni. Quali i requisiti di accesso, quale percorso scegliere, quali conseguenze per le graduatorie e i concorsi? In un breve arco di tempo gli aspiranti sono chiamati ad effettuare una scelta importante per la propria professione. Ne abbiamo parlato con Chiara Cozzetto della presidenza Anief. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: percorsi - specializzazione - sostegno - requisiti

Percorsi specializzazione sostegno INDIRE/Università: costi a carico dei docenti, si pagherà anche iscrizione, esame finale e certificato? - Mancano pochi passaggi da parte di INDIRE e delle università per avviare i percorsi di specializzazione per i docenti di sostegno, in base ai decreti d.

Avviati i corsi di specializzazione sul sostegno per docenti con 3 anni di servizio. Informazioni su requisiti, costi e come presentare la domanda online. Decreti MiM con posti disponibili e università. Vai su Facebook

L'#Indire ha pubblicato mercoledì 25 giugno l'#avviso con cui dispone l'avvio della #selezione degli aspiranti per l'ammissione ai #percorsi di #specializzazione per il #sostegno, destinati a coloro che hanno completato corsi di #formazione sul sostegno press Vai su X

Ecco i TRE percorsi di specializzazione sostegno 2025 per 72.000 posti. RISPOSTE AI QUESITI su requisiti e validità titolo; Bando TFA sostegno 2025: date, requisiti e percorsi abbreviati; Percorsi di specializzazione sostegno INDIRE, al via i corsi: domande dal 25 giugno fino all’8 luglio [AVVISO].

Bando TFA sostegno 2025: date, requisiti e percorsi abbreviati - È stato pubblicato il 26 giugno 2025 il decreto ministeriale che autorizza l’avvio del TFA Sostegno X ciclo per l’anno accademico 2024/2025, ovvero il percorso di formazione per la specializzazione su ... Riporta tecnicadellascuola.it

Indire sostegno, requisiti: chi può partecipare? - Nella giornata di mercoledì 25 giugno, INDIRE ha pubblicato gli avvisi per le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico rivolte ai docenti triennalisti che inten ... Scrive tecnicadellascuola.it