Ecco cosa vogliamo Bambini fantasma di Lauriano parla il padre Frederik

Nel cuore di un bosco segreto, si nasconde una storia avvolta nel mistero e nell’emozione. Frederik, padre dei “bambini fantasma”, ci guida in un viaggio tra verità e finzione, tra attese e sorprese. Un racconto che sfida i confini della realtà, rivelando come le storie più sorprendenti possano nascere anche tra gli alberi più silenziosi. E ora, scopriamo insieme cosa si cela dietro questa enigmatico scena.

Il sentiero si addentra tra gli alberi, in salita. Silenzio, poi spunta una struttura che ha l’aspetto di un cantiere più che di un’abitazione. Un uomo alto e magro esce dalla porta, sorride, e con un inglese gentile indica due sedie davanti a un ventilatore: «Welcome, there please». È lui: Frederik, il padre dei cosiddetti “bambini fantasma”, come li hanno ribattezzati i media dopo la scoperta che i suoi due figli non esistevano, per lo Stato italiano. Leggi anche: Terrorismo in Italia, blitz della polizia: 15 arresti (Video) Una storia che ha dell’incredibile. Nessuna iscrizione all’anagrafe, nessuna vaccinazione, nessun medico, nessuna scuola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ecco cosa vogliamo”. Bambini fantasma di Lauriano, parla il padre Frederik

