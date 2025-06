Eccidio delle Marie un nuovo Cippo per non dimenticare

Un nuovo cippo di legno, firmato dall’artista Andrea Persiani, reca un messaggio di memoria e rispetto per l’Eccidio delle Marie. Inaugurato a Riparbella il 28 giugno 2025, questo simbolo ci invita a non dimenticare le dieci vittime innocenti uccise il 25 giugno 1944, durante un gesto di umanità. Ricordare è un dovere: insieme, manteniamo vivo il loro ricordo e promuoviamo la pace.

Riparbella, 30 giugno 2025 - Un nuovo cippo in legno, opera di Andrea Persiani in arte Motogeppetto. È stato inaugurato in occasione della commemorazione dell’Eccidio delle Marie e di Sorbugnano, lo scorso sabato 28 giugno. Una giornata intensa per ricordare le 10 vittime innocenti, uccise solo per aver compiuto un gesto di umanità. I l 25 giugno 1944 gli uomini della Reichsführer-SS catturarono 7 persone, una famiglia di mezzadri, tre sfollati dal capoluogo e un altro civile, residenti presso il podere “Le Marie”, a Riparbella. Accusati di aver dato sostegno nelle settimane precedenti ai partigiani, gli ostaggi vennero rinchiusi nella cantina della cascina, e poi mitragliati attraverso la finestra, dalla quale sono anche gettate delle bombe a mano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eccidio delle Marie, un nuovo Cippo per non dimenticare

