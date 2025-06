Eccidio delle Marie e di Sorbugnano | a Riparbella inaugurato un cippo in legno

Eccidio delle Marie e di Sorbugnano a Riparbella: un gesto simbolico e commovente per mantenere viva la memoria. Nel cuore di questa giornata significativa, è stato inaugurato un nuovo cippo in legno, realizzato dall’artista Andrea Persiani, in arte Motogeppetto. Lo scorso sabato 28 giugno, tra testimonianze e riflessioni, si è rinnovato il desiderio di non dimenticare le 10 vittime innocenti, uccise solo per aver compiuto...

