Ebat Ciala Catania apprezzamento per l’ordinanza regionale a tutela dei lavoratori esposti al caldo

L’Ebat Ciala Catania accoglie con entusiasmo l’ordinanza regionale che tutela la salute dei lavoratori esposti al caldo estremo. Questa misura rappresenta un importante passo avanti nella salvaguardia del benessere e della sicurezza di chi opera all’aperto nei settori agricolo e florovivaistico, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più sicuro e sostenibile per tutti. La tutela della salute deve sempre essere prioritaria, e questa iniziativa dimostra attenzione concreta a questa fondamentale esigenza.

L’Ebat Ciala Catania esprime pieno apprezzamento per l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che introduce il divieto di svolgimento delle attività all’aperto nei settori agricolo e florovivaistico nelle ore più calde, in presenza di un livello di rischio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: ebat - ciala - catania - apprezzamento

Ebat Ciala Catania, al via il bando per l’assegnazione di defibrillatori alle imprese agricole - Ebat Ciala Catania lancia un bando per assegnare gratuitamente dodici defibrillatori portatili alle imprese agricole.

Apprezzamento per l’ordinanza regionale a tutela dei lavoratori esposti al caldo da parte di Ebat Ciala Catania: Scelta giusta; Catania. Ondate di calore, Ebat Ciala: sensibilizzare sull’importanza della prevenzione; Sicurezza in agricoltura, confronto costruttivo al convegno promosso da Ebat Ciala Catania.

Apprezzamento per l’ordinanza regionale a tutela dei lavoratori esposti al caldo da parte di Ebat Ciala Catania: “Scelta giusta” - L’Ebat Ciala Catania esprime pieno apprezzamento per l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che introduce il divieto di svolgimento delle attività all’aperto nei ... Riporta blogsicilia.it

Catania, Ebat Ciala riunisce il mondo agricolo per parlare di sicurezza sul lavoro - Ad aprire i lavori è stato Claudio Petralia, presidente dell’Ebat Ciala Catania, che ha ricordato l’urgenza di costruire una vera cultura della sicurezza, definendola come “dignità del lavoro e tutela ... Si legge su catania.liveuniversity.it