È vera pace tra Congo e Ruanda? A Washington si firma la tregua ma…

Washington ha ospitato nei giorni scorsi la firma preliminare di un accordo tra Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, volto a porre fine alle ostilità nell'Est del Paese. Al centro dell'intesa il disarmo del gruppo M23, il ritiro delle truppe straniere e il ritorno dei rifugiati, con la mediazione attiva degli Stati Uniti e del Qatar. Mentre era impegnato in questioni tutt'altro che portatrici di pace, il presidente Donald Trump ha annunciato la scorsa settimana su Truth "di aver negoziato, insieme al Segretario di Stato Marco Rubio, un meraviglioso trattato tra la Repubblica Democratica del Congo e la Repubblica del Ruanda, in una guerra che era nota per il violento spargimento di sangue e la morte, più di qualsiasi altra guerra, e che si protrae da decenni".