È una Blanca diversa quella che ritroviamo nella terza stagione | ecco il primo trailer della serie tv con Maria Chiara Giannetta La vedremo in autunno su Rai 1

La terza stagione di Blanca si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena, con un look rinnovato e nuove alleanze. Maria Chiara Giannetta torna a conquistare il pubblico in una serie di successo, presentata al Riccione durante l'Italian Global Series Festival. Il primo trailer svelato promette emozioni coinvolgenti: l’attesa cresce per le sei imperdibili puntate che arriveranno questo autunno su Rai 1. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà !

Ha cambiato pettinatura e pure partner. Parte così la nuova attesissima terza stagione di Blanca. La serie tv di grandissimo successo di Rai 1, con Maria Chiara Giannetta per protagonista. All’Italian Global Series Festival di Riccione è stato presentato il primo trailer della serie prodotta da Lux Vide e diretta da Nicola Abbatangelo. Che vi mostriamo qui sopra. In attesa di vedere le 6 puntate in onda il prossimo autunno sulla prima rete Rai. La novità di “Blanca 3”: addio Linneo, chi è il nuovo cane della protagonista. La prima novità di questa Blanca 3 è il nuovo amico a 4 zampe che accompagna la nostra consulente della Polizia di Genova in tutti i momenti della sua esistenza. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - È una Blanca diversa quella che ritroviamo nella terza stagione: ecco il primo trailer della serie tv con Maria Chiara Giannetta. La vedremo in autunno su Rai 1

In questa notizia si parla di: serie - blanca - terza - stagione

Fiction e serie Rai 2025/2026: da Blanca 3 a Mare Fuori 6 e Don Matteo 15, cosa vedremo in tv - Preparati a vivere un’emozionante stagione televisiva con la Rai! Tra grandi ritorni come Mare Fuori 6, Blanca 3 e Don Matteo 15, e tante novità che promettono intrattenimento di qualità , il palinsesto 2025/2026 si preannuncia ricco di sorprese.

Blanca 3 in onda in questo autunno 2025. Maria Chiara Giannetta arriva dopo l’estate con l’attesa terza stagione che vedrà il ritorno di Giuseppe Zeno e due new entry: Matilde Gioli e Domenico Diele #Blanca3 #Blanca #BlancaLaSerie #MariaChiaraGiann Vai su Facebook

La conferenza stampa di Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta all’Italian Global Series Festival. La terza stagione in onda in autunno con tante novità . Il cane Linneo non sarà presente. Entrano nel cast Matilde Gioli e Domenico Diele https://youtu.be/1gaHV0V Vai su X

Blanca 3: il trailer e il poster della nuova stagione della serie; Il primo trailer di ‘Blanca 3’: quando esce, quante puntate sono, il cast e la trama; Maria Chiara Giannetta: «In Blanca 3 sono contesa da due uomini. In Rosa elettrica ho scavato in una parte di me che non incontravo da anni.

Ha cambiato pettinatura e partner: cosa ci racconta il primo trailer di “Blanca 3” con Maria Chiara Giannetta - La serie tv di grandissimo successo di Rai 1, con Maria Chiara Giannetta per protagonista. Lo riporta amica.it

Blanca – Stagione 3: il teaser trailer dei nuovi episodi della serie Rai con Maria Chiara Giannetta - La fiction campione d'ascolti Blanca è pronta a tornare in autunno su Rai con sei nuovi episodi: ecco il teaser trailer della terza stagione! Riporta cinematographe.it