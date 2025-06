E’ ufficiale | retrocesso il Teatro della Toscana la nota del ministero

Il teatro della Toscana subisce un duro colpo: il Ministero della Cultura ha ufficialmente retrocesso il progetto, lasciando il settore sgomento. La nota pubblicata oggi sui verbali della Commissione consultiva evidenzia le motivazioni dietro questa decisione, suscitando domande e preoccupazioni tra gli operatori culturali. L’intera comunità teatrale si interroga sulle ripercussioni di questa scelta e sul futuro del teatro nel cuore della regione.

Firenze, 30 giugno 2025 – La stangata, attesa da giorni è arrivata con la pubblicazione dei verbali della Commissione consultiva per il teatro nel sito del Ministero della Cultura. «La Commissione – scrivono il presidente Alessandro Massimo Maria Voglino e i tre membri rimasti, dopo le dimissioni degli altri tre – non ritenendo di poter esprime una valutazione compiuta, conferma, all’unanimità dei presenti, la non valutabilità del progetto triennale presentato dalla Fondazione Teatro della Toscana, previsto come condizione necessaria per il riconoscimento della qualifica di Teatro nazionale». Secondo i commissari, in particolare, il progetto non è «valutabile in termini numerici, in quanto non rispetta condizione necessaria per il riconoscimento della qualifica di Teatro nazionale». 🔗 Leggi su Lanazione.it