È tutta ‘Colpa dei Sensi’ con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Dopo il grande successo di "Se potessi dirti addio", torna l’attesa con "Colpa dei sensi", una serie coinvolgente diretta da Simona Izzo e con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Le riprese sono ufficialmente iniziate, promettendo un mix avvincente di emozioni, ricordi e misteri. Preparatevi a immergervi in una narrazione ricca di suspense e passione, perché questa nuova avventura televisiva saprà catturare ogni spettatore fino all’ultima scena.

Qualche mese fa vi avevamo spiegato i motivi dell’assenza di Simona Izzo da The Couple annunciandovi anche l’arrivo su Canale 5 di una nuova serie da lei diretta con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Ebbene, le riprese di Colpa dei Sensi, dietro alla cui macchina da presa ci sarà anche Ricky Tognazzi, sono ufficialmente iniziate. Proprio come avvenuto in Se potessi dirti addio, anche questa nuova storia sarà un mix di ricordi, passione e dramma, nel quale saranno calati i due protagonisti principali insieme al resto del cast, composto da Tommaso Basili, il figlio della regista Francesco Venditti e Giorgia Würth, che con la Safroncik aveva condiviso la lunga avventura de Le Tre rose di Eva. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - È tutta ‘Colpa dei Sensi’ con Gabriel Garko e Anna Safroncik

