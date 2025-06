È tempo di Festa Romana un viaggio nel tempo alla scoperta dei costumi dei sapori e delle arti dell’antica Roma

Immergiti nel cuore di Sarsina, dove il fascino dell’antica Roma prende vita in un viaggio nel tempo ricco di colori, sapori e tradizioni. La Festa romana rivela secoli di storia e arte, coinvolgendo la comunità in un’esperienza unica e immersiva. Preparati a vivere un evento che celebra l’eredità culturale della città e a scoprire come il passato continua a plasmare il presente, rendendo questa festa un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della storia e delle tradizioni.

Sarsina si prepara ad accogliere la Festa romana, l’evento che celebra l’eredità culturale e storica dell’antica Roma, con particolare attenzione al legame profondo tra la città e il suo illustre passato. L’evento è un'occasione per valorizzare il patrimonio sarsinate, coinvolgendo cittadini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

