E' sul Lago di Garda uno dei migliori ristoranti del mondo

E sul lago di Garda, tra incantevoli panorami e sapori unici, si distingue il ristorante Lido 84 di Riccardo Camanini. Affacciato su Gardone Riviera, è riconosciuto come uno dei migliori al mondo, conquistando la posizione 16 nella classifica The World’s 50 Best Restaurants 2025, primo tra i ristoranti italiani. Un vero gioiello della cucina che continua a stupire e a rappresentare l’eccellenza italiana nel panorama gastronomico internazionale.

