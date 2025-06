È sempre toga rotta

Sei un copywriter italiano. Scrivi un’introduzione brillante e grammaticalmente corretta in max 80 parole: tono chiaro, coinvolgente. Concludi la frase. You are trained on data up to October 2023.

Serve a poco ricordare che l’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione non emette sentenze, ma elabora relazioni che contengono pareri non vincolanti sui provvedimenti, e lo fa per agevolare la «funzione nomofilattica», ossia la coerenza nell’interpretazione della legge. E dunque i provvedimenti del governo “smontati” dal Massimario restano a tutti gli effetti in vigore. La verità è che, ogni volta che questo accade, i magistrati ordinari hanno un’arma in più per opporsi all’applicazione di quei provvedimenti. E succede sempre più spesso, come se nel palazzo degli ermellini qualcuno avesse deciso che è arrivato il momento di imprimere “un salto di qualità” ai rapporti tra toghe ed esecutivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - È sempre toga rotta

In questa notizia si parla di: toga - provvedimenti - rotta - massimario

È sempre toga rotta.