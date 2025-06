E se il Festival di Sanremo tornasse a casa a Viareggio? Occasione da non perdere

Immaginate un Sanremo che ritorna a vivere sulla riviera toscana, precisamente a Viareggio, città ricca di fascino e tradizione. Un'ipotesi affascinante che sta facendo discutere tra gli appassionati di musica e cultura: e se questa volta fosse proprio Viareggio a ospitare il festival? Un’idea che, sebbene ancora remota, potrebbe rappresentare una svolta indimenticabile. L'opportunità di un nuovo inizio che merita di essere seguita passo dopo passo.

Viareggio, 30 giugno 2025 – Rumors, suggestioni, ma certamente un’ipotesi che affascina: e se il Festival di Sanremo traslocasse? E se, in particolare, tra le varie sedi alternative scegliesse Viareggio? Un’ipotesi al momento remota ma che circola in quesi giorni a Viareggio. Tutto nasce da un articolo del “Messaggero”, che fa il punto della situazione sulla sede del Festival. I rapporti tra la Rai e il Comune ligure non sarebbero al momento idilliaci. Mancherebbe l’accordo su diversi aspetti, oltre al problema giudiziario, con la sentenza del Tar che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai. 🔗 Leggi su Lanazione.it