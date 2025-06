E se Dracula fosse sepolto a Napoli? L’ipotesi è quanto mai credibile

E se Dracula fosse sepolto a Napoli? L’ipotesi, ancora tutta da dimostrare, apre un affascinante capitolo di mistero e storia, spostando l’attenzione dall’Europa dell’Est al cuore del Mediterraneo. Per secoli si è creduto che Vlad III di Valacchia riposasse nel monastero di Snagov, ma recenti scoperte suggeriscono che il suo epilogo potrebbe essere molto più vicino a noi, tra le vie e i segreti della città partenopea.

Per secoli si è creduto che Vlad III di Valacchia, passato alla storia come Vlad l’Impalatore e ispirazione storica per il personaggio di Dracula, fosse sepolto nel monastero di Snagov, in Romania. Tuttavia, scavi condotti nel sito non hanno mai restituito alcun corpo. Oggi, una sorprendente ipotesi sposta il centro dell’indagine dall’Europa dell’Est al cuore del Mediterraneo: secondo un team di storici italiani e romeni, la vera tomba di Dracula si troverebbe a Napoli, nel chiostro di Santa Maria la Nova. La scoperta prende avvio da una misteriosa lapide cinquecentesca, ornata da simboli araldici e iscrizioni in codice, situata in una cappella laterale del complesso napoletano. 🔗 Leggi su Cultweb.it