È morto padre Bernardino storico preside ed educatore per intere generazioni di brianzoli

Padre Bernardino, figura indimenticabile e pilastro dell’educazione monzese, ci ha lasciato nel fine settimana. Storico preside del Dehon, con il suo sorriso e il cuore grande ha segnato generazioni di studenti e tutta la comunità. Monza piange un uomo che ha incarnato dedizione, passione e amore per l’istruzione. La comunità dell’Istituto Leone Dehon si stringe in un ultimo saluto a un educatore e amico che resterà per sempre nel cuore di tutti noi.

