È il suo corpo speranze finite | dopo ore di ricerche la terribile notizia è arrivata

La tragica scomparsa di Francesco Ranghino ha scosso la comunità di Arzo e di tutta la regione. Un uomo dalla passione autentica per la natura, scomparso troppo presto dopo un'escursione che avrebbe dovuto essere un momento di relax. La sua vita, ormai spezzata, ci ricorda quanto il legame con la terra possa essere fragile e prezioso. La sua storia si conclude con un dolore profondo, lasciando un vuoto incolmabile nella memoria di tutti.

L’escursione di Francesco Ranghino, un appassionato di pesca, si è conclusa in tragedia. Dopo ore di angoscianti ricerche, il suo corpo è stato rinvenuto nel rio Gaggiolo. L’allarme era stato lanciato dai familiari, preoccupati per il suo mancato ritorno. Un uomo legato alla sua terra. Francesco Ranghino, 41 anni, era un abitante di Arzo, frazione di Casale Corte Cerro. Amava la montagna e la pesca, attività che spesso lo portavano nei torrenti della sua terra. Quando non è rientrato, i suoi cari hanno attivato i soccorsi, che hanno impiegato tutta la notte per trovarlo, purtroppo senza vita. Le operazioni di ricerca, difficili a causa delle condizioni ambientali, si sono concluse attorno all’una di notte con il triste ritrovamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “È il suo corpo, speranze finite”: dopo ore di ricerche, la terribile notizia è arrivata

