È il suo corpo speranze finite | dopo ore di ricerche la notizia terribile

Una tragedia che ha scosso l’intera comunità: Francesco Ranghino, 200, ha perso la vita durante un’escursione solitaria nel rio Gaggiolo. Dopo ore di ricerche e un intervento di soccorso tempestivo, il suo corpo è stato ritrovato senza vita nella notte. Una storia drammatica che ci ricorda quanto sia importante rispettare i limiti e la sicurezza in natura. Leggi anche: Meteo, quando finirà il caldo?

Un’escursione solitaria finita in tragedia. Il suo corpo è stato ritrovato nella notte nel rio Gaggiolo, dopo ore di ricerche partite dall’allarme lanciato dai familiari. L’intervento delle squadre di soccorso ha mobilitato numerose forze, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Leggi anche: Meteo, ecco quando finisce il caldo: le previsioni per la settimana Cusio, muore mentre pesca nel rio Gaggiolo: Francesco Ranghino trovato senza vita nella notte. Francesco Ranghino, 41 anni, residente ad Arzo, frazione di Casale Corte Cerro nel Verbano-Cusio-Ossola, ha perso la vita durante una battuta di pesca nei torrenti della zona. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “È il suo corpo, speranze finite”: dopo ore di ricerche la notizia terribile

