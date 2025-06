E-commerce Napoli e Campania al top in Italia

L’e-commerce in Campania e a Napoli sta vivendo un vero e proprio boom, con una crescita impressionante del 393,5% negli ultimi dieci anni. Questa rivoluzione digitale sta trasformando il panorama commerciale regionale, portando nuove opportunità per imprenditori e consumatori. I numeri parlano chiaro: Napoli e la Campania si confermano tra le regioni italiane più dinamiche nel settore online. Un fenomeno destinato a consolidarsi ulteriormente, aprendo nuove frontiere di sviluppo e innovazione.

Crescita dell'E-commerce in Campania. E-commerce a gonfie vele in Campania e, in particolare, a Napoli. Il report firmato InfoCamere-Unioncamere ed elaborato su dati Movimprese, infatti, registra una crescita boom nella Regione negli ultimi dieci anni, con un tasso di crescita del 393,5%, seguita dalla Calabria (+294,2%) e Molise (+251,1%). Si tratta di numeri che testimoniano una diffusione trasversale e ormai radicata di queste attività non solo nel Nord ma ormai in tutto il Paese. Napoli al Top. Nel confronto tra province, Napoli conquista il primato assoluto con 4.120 imprese di commercio online a fine 2024, per una quota che rappresenta il 9,5% del totale nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - E-commerce, Napoli e Campania al top in Italia

