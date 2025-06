E' ai domiciliari e tenta di allontanarsi da casa in bici | in caserma dà in escandescenze

Una vicenda che dimostra come anche le restrizioni più severe possano essere infrante. Un uomo di 28 anni, sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, ha tentato di allontanarsi in bici dalla propria abitazione, scatenando un vero e proprio caos in caserma. I carabinieri di Poggio Renatico e Terre del Reno sono intervenuti tempestivamente, assicurandosi che la legge tornasse a fare il suo corso.

I carabinieri della locale stazione di Poggio Renatico, insieme ai colleghi di Terre del Reno, hanno arrestato un uomo 28 anni, responsabile di evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo era sottoposto alla misura, nell'abitazione di alcuni familiari, per reati contro il patrimonio commessi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

