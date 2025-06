D’Urso e il ritorno in Rai | C’è un progetto ma non è Carràmba

Dopo settimane di voci e supposizioni, Barbara d’Urso rompe il silenzio e chiarisce la sua posizione sul possibile ritorno in Rai. Tra rumors di sponsorizzazioni politiche e veti aziendali, la conduttrice mette fine alle speculazioni, confermando o smentendo le recenti indiscrezioni. La sua risposta apre una nuova fase nel gossip televisivo, lasciando i fan e gli addetti ai lavori con un interrogativo: cosa ci riserverà il futuro?

La conduttrice risponde ai rumor. Negli ultimi tempi si è detto di tutto sul possibile ritorno in Rai di Barbara d’Urso, che fino a due anni fa era un punto di riferimento di Canale 5. Si è parlato di un suo rientro sponsorizzato da Matteo Salvini, di veti interni da parte di Forza Italia e Fratelli d’Italia per non scontentare Mediaset, fino a presunti stop ai massimi livelli di Cologno Monzese. Ma alle indiscrezioni ha fatto seguito una conferma parziale da parte di Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, che ha ammesso: «Ci sono progetti che possono riguardare vari talent, da Barbara d’Urso ad altri, ma è prematuro parlarne». 🔗 Leggi su 361magazine.com