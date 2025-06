Durante l' escursione prova la scorciatoia ma rimane bloccata aggrappandosi a un albero | portata in salvo

Durante un'escursione domenicale, una donna di 34 anni si è trovata in difficoltà lungo un sentiero impervio, rischiando di perdere l'equilibrio. Prova a usare una scorciatoia, ma rimane bloccata aggrappata a un albero, precipitando in un momento di panico. Fortunatamente, il soccorso alpino della stazione Monte Falco interviene prontamente alla Diga di Ridracoli per portarla in salvo e restituirle la serenità che merita.

Domenica pomeriggio il Soccorso alpino (stazione Monte Falco) è stato impegnato in un intervento alla Diga di Ridracoli, nel comune di Santa Sofia, per soccorrere una ragazza in difficoltà su un tratto impervio che aveva perso il sentiero. La donna, una 34enne residente a Ravenna, aveva. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

