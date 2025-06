Durante la Seconda Guerra Mondiale fu deportato in Germania | l' appuntato delle Fiamme Gialle Giovanni Cimatti compie 108 anni

...suo esempio di resistenza e dedizione rimane un patrimonio di valore per tutta la comunità. La celebrazione di Giovanni Cimatti, testimone silenzioso di pagine di storia, è un’occasione per riflettere sulla forza dello spirito e sull’importanza dei valori che la Guardia di Finanza custodisce con orgoglio. Un compleanno così speciale ci ricorda quanto sia prezioso il passato e quanto possa ispirare il futuro.

