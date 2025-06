Dunlop Civ 2025 | chi vincerà il titolo Superbike tra Delbianco e Pirro?

Il campionato italiano CIV 2025 si infiamma, con Delbianco e Pirro pronti a sfidarsi per il titolo Superbikes. L’asso romagnolo della Yamaha brilla di condizione eccezionale, ma il veterano pugliese della Ducati non intende mollare. Le tensioni sono alle stelle: quale dei due campioni alzerà la coppa? La risposta, ormai imminente, promette un finale spettacolare e ricco di emozioni.

