Due orche sono state filmate mentre si baciano con la lingua | è la prima volta in natura

Un incredibile primato nel regno animale: due orche sono state immortalate mentre condividono un bacio con la lingua, un gesto affettuoso mai osservato prima in natura. Questo avvistamento rivoluzionario apre nuove prospettive sulla complessitĂ delle relazioni sociali tra i cetacei e suggerisce che anche nelle profonditĂ dell'oceano si possano trovare forme di affetto simili a quelle umane. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa straordinaria scoperta.

Per la prima volta in natura, due orche sono state riprese mentre si mordicchiavano la lingua, un gesto che gli scienziati definiscono un "bacio" con funzione affiliativa. L'avvistamento rafforza l'idea nella comunitĂ scientifica che il mordicchiamento della lingua sia un segnale del legame tra individui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

