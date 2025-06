Due nuovi chirurghi per il reparto di Medicina | soddisfazione del sindaco

Il reparto di Chirurgia dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca si arricchisce di due nuovi chirurghi, un passo importante che ha già suscitato grande soddisfazione nel sindaco Fabio Termine e nella commissione consiliare Sanità. Con questo potenziamento, l’ospedale si conferma punto di riferimento per la salute dei cittadini, rafforzando l’efficienza e la qualità delle cure offerte alla comunità. La direzione e le istituzioni sono entusiaste di questo significativo progresso.

Potenziato il reparto di Chirurgia dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, soddisfatti il sindaco Fabio Termine e la commissione consiliare Sanità, col suo presidente Antonino Venezia e i componenti Daniela Campione, Gaetano Cognata e Clelia Catanzaro. Tutti erano intervenuti nelle scorse. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: reparto - sindaco - chirurghi - medicina

Giovanni Sgroi: chi è il medico e sindaco di Rivolta d’Adda arrestato per abusi sessuali su quattro pazienti; La donazione all’Ast. Da Enrico Bracalente un nuovo ecografo per la Chirurgia; Chirurgia toracico-polmonare a Foligno: Zuccarini chiede tutela alla Regione.

Due nuovi medici al reparto di chirurgia di Sciacca, Termine: “fondamentali per una migliore gestione” - Oggi il sindaco e la commissione Sanità esprimono la propria soddisfazione per l’immissione in servizio di due nuovi chirurghi, “fondamentali per garantire una migliore gestione e funzionalità di un ... Scrive grandangoloagrigento.it

Non ci sono medici, l'ospedale di Ostuni senza Chirurgia - Da ieri, il reparto di chirurgia, a causa della mancanza di medici, è stato chiuso. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it