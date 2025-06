Due bagnanti rischiano di annegare giovane bagnino li porta in salvo

In un attimo di emergenza, il coraggio e la prontezza di un giovane bagnino di Lido 33 hanno evitato una tragedia imminente. I due bagnanti, sopra dei lettini gonfiabili, erano entrati in crisi a causa di vento e correnti, rischiando di annegare. La sua abilitĂ ha trasformato una possibile tragedia in un lieto fine, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale il ruolo dei nostri salvavitas in spiaggia.

Una tragedia sventata dal coraggio e dalla abilitĂ di un giovane bagnino di Lido 33, in localitĂ Ippocampo, che ha tratto in salvo due bagnanti in difficoltĂ . È successo nella tarda mattinata di ieri: i due bagnanti erano su dei lettini gonfiabili, quando il vento e le correnti marine li hanno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

