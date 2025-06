Due appuntamenti musicali per l' estate | dai 50 anni di carriera della band napoletana al chitarrista di Cremonini

Faenza si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica, con due imperdibili appuntamenti che celebrano 50 anni di carriera della band napoletana e il talento del chitarrista di Cremonini. L’estate si anima con serate che promettono emozioni indimenticabili, offrendo a cittadini e visitatori un palinsesto ricco di musica e divertimento. Non perdetevi questi eventi, perché Faenza diventa la capitale delle note sotto le stelle!

Faenza si riempie di appuntamenti musicali per le serate estive. Lunedì mattina sono stati presentati alcuni appuntamenti legati alla musica che si svolgeranno durante l'estate per animare la città. Si parte domenica 6 luglio alle 21 in piazza Nenni con il concerto dell'estate, tappa esclusiva.